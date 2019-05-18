События

20:11 18.05.2019

В оккупированном Крыму правоохранители прекратили акцию, посвященную памяти депортации крымских татар

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В оккупированном Симферополе российские силовики попросили разойтись участников собрания возле памятного знака жертвам депортации крымских татар на железнодорожном вокзале, передает издание "Крым.Реалии".

По информации издания, участников митинга предупредили об ответственности за "несанкционированное публичное мероприятие".

Отмечается, что в конце акции возник небольшой конфликт между активистами и сотрудниками правоохранительных органов. После краткой словесной перепалки люди начали расходиться.

Как сообщает "Крым.Реалии", траурное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа, закончилось возле памятного камня непосредственно на железнодорожном вокзале, откуда отправляли вагоны с людьми в 1944 году.

"Примерно 50 человек прошли колонной к вокзалу со сквера возле бульвара Ленина, многие с национальной символикой. Возле камня собравшиеся прочитали молитву, несколько живых свидетелей депортации рассказали о своем опыте и призвали не забывать о погибших", - говорится в сообщении издания.

Также, по словам активистки Украинского культурного центра в Крыму, которая возложила цветы к памятнику жертвам депортации, неизвестные убрали с памятника флаг Украины.

Теги: #акция #прекращение #украина #симферополь #крымские_татары
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