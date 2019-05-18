Порошенко назначил государственные стипендии им. Левка Лукьяненка украинским политзаключенным в РФ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении незаконно удерживаемым в РФ политзаключенным государственных стипендий им. Левка Лукьяненко на период содержания и на протяжении одного года, сообщила пресс-служба главы государства.

"В соответствии с указом государственные стипендии имени Левка Лукьяненко назначены на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения Владимиру Балуху, Николаю Семене, Олегу Сенцову, Роману Сущенко", - говорится в тексте указа.

Кроме того, назначены стипендии сроком на один год заместителям председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильму Умерову и Ахтему Чийгозу.