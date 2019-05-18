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18:08 18.05.2019

Трое бойцов ООС ранены на Донбассе в субботу

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Трое бойцов ООС ранены на Донбассе в субботу

Трое украинских военных были ранены в субботу на Донбассе, где боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС) по состоянию на 18.00.

"С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении ООС в Фейсбуке .

Все обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север". Здесь враг открывал огонь по позициям Объединенных сил: из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм - вблизи населенного пункта Новотошковское; 5 раз из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Крымское; из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка городского типа Южное.

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отмечается в сообщении.

Теги: #оос #украина #донбасс
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