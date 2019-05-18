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17:14 18.05.2019

Суд избрал меры пресечения фигурантам дела Аллерова – гендиректору строительной компании и оценщику

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Суд избрал меры пресечения фигурантам дела Аллерова – гендиректору строительной компании и оценщику

Соломенский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде залога фигурантам дела экс-командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова – генеральному директору компании-застройщика и оценщику, причастным к завладению имущества Главного управления Национальной гвардии в размере 81 млн 640 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, соответствующие решения суд принял на заседаниях 16-17 мая.

Так, генеральному директору компании-застройщика суд назначил залог в 2 млн грн, оценщику - залог в 1,5 млн грн.

"Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и прокуроров САП только в отношении экс-командующего Нацгвардии, и отказал в удовлетворении ходатайств в отношении остальных подозреваемых (суд назначил им залог, тогда как следствие ходатайствовало о содержании под стражей). Суммарный объем залогов (8,3 млн грн), назначенных судом, почти в десять раз меньше ущерба, нанесенного действиями подозреваемых", - сообщает НАБУ.

Как сообщалось, 17 мая Соломенский районный суд г.Киева постановил взять под стражу бывшего командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова сроком на 60 суток, до 12 июля, с правом внесения залога в размере 4,8 млн грн.

Детективы НАБУ задержали Аллерова, а также гендиректора компании-застройщика и оценщика 14 мая 2019 года по подозрению в совершении преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а оценщика - еще и ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор"). Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 млн 635 тыс. 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года по материалам журналистских расследований программы Bihus.Info.

Теги: #набу #аллеров #украина #суд
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