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15:23 18.05.2019

Возле АП прошла акция "Кто заказал Катю Гандзюк?", на ул.Институтской активисты снесли забор

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Возле АП прошла акция "Кто заказал Катю Гандзюк?", на ул.Институтской активисты снесли забор

Возле здания Администрации президента Украины в субботу прошла акция с требованием наказать исполнителей и заказчиков нападений и убийств общественных активистов, в частности советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Согласно стрим-трансляции на странице инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" в соцсети Фейсбук, в субботу после 12:00 под зданием Администрации президента собралось до 100 человек. Многие активисты держали в руках плакаты с буквами, из которых они составили вопрос: "Киев спрашивает: Кто заказал Катю Гандзюк?"

"Люди вышли на протесты против преследований активистов и с требованием наказать исполнителей и заказчиков нападений и убийств", - сообщает инициатива в Фейсбук.

По информации организаторов, 18 мая к акции также присоединились неравнодушные граждане в более 50 городах Украины и мира.

"Позже мы опубликуем итоги общенациональной акции и спросим, будет ли реакция новоизбранного президента Владимира Зеленского", - сказано в сообщении.

В свою очередь как сообщил координатор общественной организации "С14" (Сич) Сергей Мазур на странице в соцсети Фейсбук, перед участниками акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Киеве выступил отец умершей активистки.

Также он сообщил, что на ул.Институтской активисты демонтировали строительный забор, который мешал расследованию убийства "Небесной сотни".

"На Институтской стало чисто. Активисты убрали незаконный забор, который мешал расследованию убийств "Небесной сотни". Напомню, что Музей Майдана уже уничтожил там место смерти Героя Украины Плеханова. Теперь там нельзя провести следственный эксперимент. Больше такого не будет", - написал он.

Теги: #гандзюк #украина #акции #ап
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