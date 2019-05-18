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14:15 18.05.2019

На Донбассе с начала субботы ранены двое украинских военных

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На Донбассе с начала субботы ранены двое украинских военных

На Донбассе с начала субботы боевики совершил 3 обстрела позиции операции объединенных сил, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает Министерство обороны Украины.

"В течение ночи и под утро противник проявлял активность на Луганском направлении, где совершил 3 обстрела в районе Крымского", - сказано в сообщении Минобороны в субботу.

В частности, незаконные вооруженные формирования вели огонь со стороны населенного пункта Сентяновка из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские позиции возле Крымского были обстреляны минами 120-го и 82-го калибров – боевики вели огонь со стороны населенного пункта Донецкий.

"Вследствие обстрелов с начала текущих суток двое военнослужащих объединенных сил с ранениями были эвакуированы для оказания медицинской помощи. На каждый обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - сказано в сообщении.

Теги: #ранение #оос #минобороны #россия #украина
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Интерфакс-Украина
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