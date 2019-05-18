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13:38 18.05.2019

В Харькове задержана группа полицейских по подозрению в "крышевании" наркоторговли

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В Харькове задержана группа полицейских по подозрению в "крышевании" наркоторговли

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями Государственного бюро расследований при содействии сотрудников Национальной полиции разоблачили и блокировали деятельность группы полицейских в Харьковской области, которые систематически получали взятки от наркоторговцев.

"Оперативники спецслужбы установили, что группа офицеров полиции, среди которых работники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, наладила схему вымогательства и получения неправомерной выгоды от лиц, занимающихся распространения наркотических и психотропных веществ с помощью так называемых закладок", - сообщает пресс-центр СБУ в субботу.

По данным спецслужбы, полицейские, получив информацию о противоправной деятельности наркоторговцев, имитировали их задержания "на горячем", после чего требовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности. Размер неправомерной выгоды полицейских с каждого наркоторговца составил 3 тыс. долл.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали факт получения участниками организованной группы 40 тыс. грн.

Сотрудники СБУ с задействованием бойцов спецподразделения "Альфа" задержали трех участников группы в Харькове при получении денег с наркоторговца в сумме 74 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным работникам полиции о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #наркоторговля #сбу #украина #харьков
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