НБУ запустил сайт в поддержку своей независимости

Национальный банк Украины создал тематический веб-сайт, посвященный важности обеспечения независимости регулятора, а также угрозам, связанным с давлением на НБУ и его руководство.

"47 часов. Именно столько времени отделяет заявления новоизбранного президента о приоритетности обеспечения макроэкономической стабильности через независимость НБУ от выхода в публичное пространство апологетов олигархического банкинга. Мы считаем это вызовом для института президента, института независимого Национального банка и института независимых судов", - сказано в сообщении НБУ на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

"Сегодня мы открываем тематический веб-сайт. Мы покажем, как политики и олигархи, манипулируя фактами, пытаются исказить историю и извратить восприятие реальности, чтобы подстроить будущее в свою пользу: https://storm.bank.gov.ua Мы будем открыто говорить о ходе полтысячи судебных процессов, в которых задействован НБУ, и делать фактчек политических заявлений", - поясняет регулятор.

В Нацбанке заявляют, что на них надвигаются "облака угроз, дезинформации и необоснованных судебных решений". "Но это – лишь штормовое предупреждение. Настоящий шторм накроет всю Украину, если сегодня проигнорировать признаки грозы, о которых уже говорят ведущие "синоптики" мира – рейтинговые агентства, международные организации и игроки глобального рынка", - сказано в сообщении НБУ.

Национальный банк Украины заявляет, что его независимость – это залог низкой и стабильной инфляции, надежности банков, защищенности от кризисов.

"Усиление давления на всю институт и руководство НБУ является попыткой дискредитировать решение регулятора, связанные с выполнением ключевого предназначения центробанков. И это – не частная проблема НБУ, а опасность для благосостояния каждого гражданина", - сказано в сообщении.

В НБУ предостерегли от попыток переписать прошлое.