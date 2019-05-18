Убийца сотрудницы Одесского СИЗО приговорен к пожизненному заключению

Малиновский районный суд с.Одессы приговорил рецидивиста, убившего и расчленившего сотрудницу Одесского следственного изолятора, к пожизненному лишению свободы.

Как сообщается на сайте суда, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.3 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство).

Отмечается, что обвиняемый свою вину не признал.

"При определении вида и меры наказания обвиняемому, судом учтена степень тяжести совершенного преступления, личность виновного, его возраст и социальное положение, характер, мотив и обстоятельства совершенного преступления, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание", - сказано в сообщении.

Дело рассматривалось коллегиально в составе двух судей и трех присяжных.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Как сообщалось, 17 августа 2017 года обвиняемый – 39-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статье "разбой" и "умышленное убийство", находясь в хозяйственном помещении Одесского следственного изолятора, нанес три смертельных удара ножом сотруднице указанного СИЗО. Затем он расчленил ее тело, спрятал в баке для мусора и выкатил его к административной территории учреждения.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, части тела женщины обнаружили другие сотрудники учреждения. Позже прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла другие части тела и вещи пропавшей в мусорном контейнере.