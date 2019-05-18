В Украине в ближайшие сутки будет жарко и сухо, но на западе возможны дожди

В Украине в ближайшие сутки 19 мая в большинстве областей сохранится жаркая сухая погода, лишь в западной части страны станет прохладнее, сообщает Укргидрометцентр.

В западных регионах и Винницкой области ночью местами дожди и Одесской области - кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днём 23-28°, в южной части до 30°.

В Киеве 19 мая без осадков, температура воздуха ночью 13-15°, днём около 25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 мая самая высокая температура воздуха днём была +30,8° в 2007 году, самая низкая ночью +1,1° в 1952 году.

В Украине 20 мая в западных областях прогнозируются грозовые дожди, на Прикарпатье местами значительные; температура воздуха ночью 10-15°, днём 19-24°, в Карпатах ночью 6-8° тепла, днём 9-11° .

На остальной территории без осадков; температура воздуха ночью 11-16°, на крайнем востоке страны местами 8-10°, днём 22-27°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве 20 мая без осадков, температура воздуха ночью около 15°, днём 23-25°.

По состоянию на 9 утра субботы, 18 мая, температура воды в Черном и Азовском морях была 18-21°; в Днепре возле Киева 17°.