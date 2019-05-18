Во Львовской области подросток упал с крыши ж/д вагона, пытаясь сделать селфи

В г.Стрый Львовской области 15-летний юноша госпитализирован в реанимацию после падения с крыши железнодорожного вагона.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области, врачи диагностировали у подростка перелом основания черепа, открытую черепно-мозговую травму и забой головного мозга.

По данным полиции, инцидент произошел вечером 17 мая. Потерпевший вместе с товарищем решили сделать селфи на железнодорожном вагоне в местном локомотивном депо. Мальчики залезли на вагон и во время фотографирования один из них упал с крыши на железнодорожное полотно.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст.128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Как сообщалось, в минувшем году в г.Стрый ученик 11-го класса, фотографируясь с одноклассниками, упал с крыши супермаркета и погиб.