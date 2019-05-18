Кропивницком из-за сильного дождя подтопило ряд улиц и загорелась электрощитовая

В г.Кропивницкий Кировоградской области вследствие сильного дождя подтопило улицы Смоленчука, Островского и Вокзальную, а также жилые дома по ул.Шевченко и ул.Героев Украины.

Как сообщается в субботу на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, ночь на 18 мая по г.Кропивницкий и по Кировоградской области наблюдались сложные погодные условия: гроза, град, значительный дождь, порывы ветра 15-20 м/с.

"С целью ликвидации последствий ухудшения погодных условий подразделения управления ГСЧС Украины в Кировоградской области 18 мая привлекались 3 раза для изъятия автомобилей с осложненных участков дорог в г.Кропивницкий: у моста через р.Ингул (ул. Смоленчука), ул.Островского и ул. Вокзальной", - сказано в сообщении

Всего спасатели изъяли 5 единиц техники и провели расчистку ливневых систем для уменьшения уровня дождевых вод.

Кроме того, сотрудники ГСЧС оказали помощь по откачке воды из помещения общежития по ул. Шевченко и ликвидировали пожар электрощитовой (вследствие попадания дождевых вод к электросети) в 9-ти этажном жилом доме по ул.Героев Украины.

Всего от ГСЧС в области привлекалось 7 единиц техники и 26 человек личного состава.