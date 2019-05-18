События

10:08 18.05.2019

Информация о минировании 19 торговых центров в Харькове не подтвердилась

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Информация о минировании 19 торговых центров в Харькове не подтвердилась

Полиция проверила здания и прилегающие территории 19 торговых центров в Харькове и не обнаружила там взрывчатых веществ.

"Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 390 тыс. 958 кв. м помещений и 30 тыс. 700 кв. м. прилегающей территории, эвакуировали 7020 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в субботу.

Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщалось, в пятницу, около 15:00 на адрес электронной почты ГУ Нацполиции в Харьковской области поступило сообщение о закладке взрывчатки в 19 торговых центрах на улицах Сумская, Шевченко, Клочковская, Академика Павлова, Академика Барабашова, Героев Труда, Полтавский шлях, Кольцевой путь, проспекте Науки, Московском, Гагарина, площади Защитников Украины, площади Павловской и Конституции.

Теги: #минирование #украина #полиция #харьков
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