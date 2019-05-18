Порошенко удовлетворил заявление на увольнение И.Геращенко с поста уполномоченного по урегулированию ситуации на Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко уволил уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирину Геращенко.
"Освободить Геращенко Ирину Владимировну от выполнения обязанностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", – сказано в указе №253/2019 обнародованном на сайте президента в пятницу вечером.
В связи с этим, говорится в указе, признается утратившим силу статья 1 Указа президента Украины от 17 июня 2014 № 533 "Об уполномоченном президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях".
Как сообщалось, 16 мая первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко написала заявление об уходе с должности уполномоченной президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе, а также попросила уволить ее также с должности представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Кроме того, И.Геращенко сообщила, что попросила президента уволить ее также с должности представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.
Геращенко высказала мнение о необходимости провести перезагрузку групп ТКГ. По ее мнению обновление должны провести все три стороны – Украина, Россия, ОБСЕ.
Состоянием на ночь субботы сведений об увольнении Геращенко с должности представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе нет.