Порошенко удовлетворил заявление на увольнение И.Геращенко с поста уполномоченного по урегулированию ситуации на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко уволил уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирину Геращенко.

"Освободить Геращенко Ирину Владимировну от выполнения обязанностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", – сказано в указе №253/2019 обнародованном на сайте президента в пятницу вечером.

В связи с этим, говорится в указе, признается утратившим силу статья 1 Указа президента Украины от 17 июня 2014 № 533 "Об уполномоченном президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях".

Как сообщалось, 16 мая первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко написала заявление об уходе с должности уполномоченной президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе, а также попросила уволить ее также с должности представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Кроме того, И.Геращенко сообщила, что попросила президента уволить ее также с должности представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

Геращенко высказала мнение о необходимости провести перезагрузку групп ТКГ. По ее мнению обновление должны провести все три стороны – Украина, Россия, ОБСЕ.

Состоянием на ночь субботы сведений об увольнении Геращенко с должности представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе нет.