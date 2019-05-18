В Житомире задержан руководитель Госслужбы занятости за получение взятки за выполнение строительных работ

В Житомирском центре занятости, при получении средств от директора частного предприятия за выполнение строительных работ, разоблачена группа во главе с и.о. главы Госслужбы занятости, сообщил военный прокурор Центрального региона Украины Олег Сенюк на совместном брифинге с представителями теруправления Госбюро расследований в г.Киеве и Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

"В пятницу, 17 мая 2019, исполняющего обязанности председателя Государственной службы занятости вместе с соучастниками задержан во время передачи части неправомерной выгоды в сумме 480 тыс грн. Общая сумма полученных средств составляет более 800 тыс. грн", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

Согласно информации, чиновник организовал преступную группу, которая требовала и получала деньги за подряды на строительные работы в региональных подразделениях Госслужбы занятости.

В частности 17 мая 2019 задокументирована группа лиц, которую возглавлял руководитель Госслужбы занятости Украины, которая занималась "поборами" в виде уплаты процентов субъектами предпринимательской деятельности от суммы договора за проведение работ по строительству объектов социальной инфраструктуры, общая сумма которых составляет 30 млн грн.

Установлено, что в течение января - мая 2019 подозреваемые под контролем правоохранительных органов получили от предпринимателя 800 тыс. грн за якобы дальнейшее выполнение договорных обязательств по оплате строительных работ.

Все фигуранты группы задержаны под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона Украины и оперативным сопровождением Департамента защиты экономики Нацполиции следователями Киевского территориального управления ГБР.

"Подобные факты также задокументированы в других регионах Украины. В настоящее время в 28 местах проводятся одновременно обыски. Сейчас трем задержанным готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения", – сказано в сообщении.