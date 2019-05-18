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07:59 18.05.2019

Харьковский окружной админсуд оставил палатку волонтеров в центре города

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Харьковский окружной админсуд оставил палатку волонтеров в центре города

Харьковский окружной админсуд отказался удовлетворить иск городского совета, который просил убрать из центра города палатку волонтеров для сбора помощи армии, сообщило "Громадське.Харкив" в своем Телеграмм-канале.

"Адвокаты городского совета не смогли доказать, что палатка угрожает национальной безопасности. Равно как и не создает помех для движения", – сказано в сообщении в ночь на субботу.

У сторон есть одни сутки на обжалование решения.

Как сообщалось, палатка "Все для перемоги" была установлена на пл.Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года. По замыслу активистов, она должна была стать постоянно действующей общей платформой ряда общественных инициатив для помощи армии и переселенцам.

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку.

В тот же день Г.Кернес заявил о поддержке петиции и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы ее реализовать, если она наберет необходимое количество голосов. В течение 9 мая петиция набрала более 5 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

11 мая на сайте Харьковского горсовета было опубликовано предписание департамента территориального контроля о сносе палатки, поскольку, по мнению чиновников, она была установлена самовольно и с нарушениями законодательства. В документе указано, что если в течение трех дней палатка не будет демонтирована добровольно, ее демонтируют на основании решения исполкома Харьковского горсовета.

15 мая в Харьковском горсовете прошло заседание согласительной комиссии, на котором было рассмотрено уведомление о проведении бессрочного мирного собрания с использованием волонтерской палатки "Все для перемоги" на пл.Свободы.

"Комиссия приняла решение предложить перенести проведение массового мероприятия с использованием палатки с пл.Свободы на пл.Защитников Украины. В случае отказа - поручить юридическому департаменту Харьковского городского совета в установленный срок обеспечить подготовку и подачу материала в Харьковский окружной административный суд", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

В информации отмечается, что заявка на проведение собрания с использованием палатки поступила на электронную почту горсовета от Михаила Лебедя 12 мая. Заявитель был приглашен на заседание комиссии, но не явился.

По словам директора департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Сергея Дульфана, волонтерская палатка установлена прямо на проезжей части, что является нарушением закона "О дорожном движении".

Теги: #украина #суд #харьков #палатка
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