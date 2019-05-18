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07:30 18.05.2019

Боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный

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Боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований семь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибров 120 и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды обстреляли позиции ООС: из минометов калибра 120-мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи Павлополя; из автоматических станковых гранатометов - около Новотроицкого; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза: дважды из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов калибра 82-мм - вблизи Золотое-4; из минометов калибра 82-мм - в районе Новгородского; из гранатометов различных систем - у Крымского.

По данным украинской разведки, 17 мая два боевика было уничтожено, еще 12 - получили ранения.

С начала текущих суток враг из минометов калибров 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции ООС вблизи Крымского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", – подытожили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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