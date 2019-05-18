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06:10 18.05.2019

Еще 15 раненных на Донбассе солдат ВСУ пройдут лечение в клиниках Бундесвера

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Еще 15 раненных на Донбассе солдат ВСУ пройдут лечение в клиниках Бундесвера

В текущей неделе в Германию для прохождения лечения в клиниках Вооруженных сил ФРГ – Бундесвера - были доставлены 15 украинских военных, получивших ранения в ходе боевых действий на Донбассе.

            "На этой неделе Бундесвер восьмой раз перевез в Германию пятнадцать украинских солдат, получивших ранения во время боевых действий на Востоке Украины, для прохождения лечения в клиниках Бундесвера в Германии. Желаем солдатам скорейшего выздоровления!", - сообщает в пятницу вечером посольство ФРГ в своем официальном аккаунте в Твиттер.

 

Теги: #всу #раненные #украина #лечение #германия
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Интерфакс-Украина
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