Еще 15 раненных на Донбассе солдат ВСУ пройдут лечение в клиниках Бундесвера

В текущей неделе в Германию для прохождения лечения в клиниках Вооруженных сил ФРГ – Бундесвера - были доставлены 15 украинских военных, получивших ранения в ходе боевых действий на Донбассе.

"На этой неделе Бундесвер восьмой раз перевез в Германию пятнадцать украинских солдат, получивших ранения во время боевых действий на Востоке Украины, для прохождения лечения в клиниках Бундесвера в Германии. Желаем солдатам скорейшего выздоровления!", - сообщает в пятницу вечером посольство ФРГ в своем официальном аккаунте в Твиттер.