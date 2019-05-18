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04:46 18.05.2019

В Днепре в ДТП погибла семья с ребенком, полиция ищет свидетелей

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В Днепре в ДТП погибла семья с ребенком, полиция ищет свидетелей

В дорожно-транспортном происшествии в пятницу в Днепре на ул. Маршала Малиновского погибла семья с ребенком, правоохранители ищут свидетелей, сообщили в полиции Днепропетровской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 мая на ул.Маршала Малиновского г.Днепр. В результате столкновения автомобилей "Peugeot", "Киа" и "Toyota Tundra" два человека погибли - водитель и пассажир автомобиля "Peugeot". Также тяжелые травмы получил ребенок", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в пятницу вечером.

В информации отмечено, что решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

На месте ДТП работают следователи, которые устанавливают обстоятельства ДТП.

"Для проведения объективного расследования полиция обращается к возможным свидетелям происшествия и владельцев видеорегистраторов, могущих сообщить любую полезную информацию", – сказано в обращении.

Вместе с тем, на странице портала dtp.kiev.ua в Фейсбук сообщается, что позже в больнице умер 11-летний ребенок, родители которого погибли на месте аварии.

"Пострадал 11-летний мальчик, который находился в Peugeot, его госпитализировали в тяжелом бессознательном состоянии. Позже стало известно, что ребенок скончался в больнице", – сказано в сообщении.

Также в информации портала уточняются некоторые другие подробности ДТП. В частности сообщается, что водитель KIA находился в сознании. При столкновении он получит травму шеи. Из автомобиля мужчине помогали выбраться спасатели и полиция. Его госпитализировали в 6-ю больницу.

У водителя Toyota разбита губа, от госпитализации мужчина отказался. Он присутствует на месте происшествия, но не может объяснить, что произошло, потому что находится в шоковом состоянии и ничего не помнит.

"Причины случившегося точно неизвестны. По предварительной информации, "Toyota" и "KIA" двигались в одном направлении по ул.Маршала Малиновского в сторону ж/м Солнечный. В какой-то момент они столкнулись и "KIA" вылетела на встречную полосу, где произошло столкновение с "Peugeot", – сообщает портал портал.

Движение по улице Маршала Малиновского в сторону ж/м Игрень полностью перекрыли, так как авария заняла все полосы движения.

 

Теги: #днепр #украина #дтп_жертвы
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