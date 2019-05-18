События

03:39 18.05.2019

США договорились с Мексикой и Канадой об отмене пошлин на алюминий и сталь - Трамп

2 мин читать
США договорились с Мексикой и Канадой об отмене пошлин на алюминий и сталь - Трамп

Вашингтон достиг соглашения с Канадой и Мексикой об отмене пошлин на импорт стали и алюминия в США, сообщил в пятницу американский президент Дональд Трамп.

"Мы только что достигли (торгового) соглашения с Канадой и Мексикой (которым не предусмотрено) введение пошлин" - приводят западные СМИ слова Трампа на конференции с участием бизнесменов.

Кроме того, опубликовано совместное американо-канадское заявление о достигнутом соглашении.

"Соединенные Штаты и Канада соглашаются исключить не позднее, чем через два дня после публикации этого заявления пошлины, введенные США на основании статьи 232 (закона США о расширении торговли - ИФ) на сталь и алюминий из Канады, и все пошлины, введенные Канадой в ответ на эти действия", - сказано в документе.

Западные СМИ напоминают, что американские пошлины, введенные в прошлом году из соображений национальной безопасности - 25% на сталь и 10% на алюминий - стали основным камнем преткновения для ратификации нового североамериканского торгового соглашения - USMCA, заменяющего прекратившее действие соглашение NAFTA.

В ноябре 2018 года президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Энрике Пенья Ньето на полях саммита G20 подписали новое торговое соглашение - USMCA.

Ряд положений сделки вступили в силу сразу после того, как лидеры подписали документы. Соглашение нужно еще ратифицировать в парламентах всех трех стран.

Пересмотр NAFTA или отказ от него являлось одним из предвыборных обещаний Трампа. По его мнению, это соглашение было невыгодно США, и он называл его "одной из худших торговых сделок".

Теги: #пошлины #сша #отмена #трамп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:31 17.05.2019
Министр энергетики Перри возглавит делегацию США на инаугурации Зеленского

Министр энергетики Перри возглавит делегацию США на инаугурации Зеленского

16:08 17.05.2019
Трамп отложил введение пошлин на автомобили из Европы и Японии на 6 месяцев

Трамп отложил введение пошлин на автомобили из Европы и Японии на 6 месяцев

05:44 17.05.2019
Компания SpaceX вновь отложила запуск тяжелой ракеты Falcon 9 с интернет-спутниками

Компания SpaceX вновь отложила запуск тяжелой ракеты Falcon 9 с интернет-спутниками

05:38 17.05.2019
Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

03:06 17.05.2019
Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона с поддержкой для Украины

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона с поддержкой для Украины

01:38 17.05.2019
Компания SpaceX со второго раза попытается запустить на орбиту ракету с 60 интернет-спутниками

Компания SpaceX со второго раза попытается запустить на орбиту ракету с 60 интернет-спутниками

23:01 16.05.2019
Посол Украины в США обсудил с американскими бизнесменами шаги по дальнейшему укреплению стратегического партнерства

Посол Украины в США обсудил с американскими бизнесменами шаги по дальнейшему укреплению стратегического партнерства

22:41 16.05.2019
Трамп пообещал реформировать миграционную систему США и сделать ее образцом для подражания

Трамп пообещал реформировать миграционную систему США и сделать ее образцом для подражания

08:49 16.05.2019
Трамп подписал указ о защите информационных технологий СШАс

Трамп подписал указ о защите информационных технологий СШАс

08:14 16.05.2019
Конгресс США выделит $250 млн помощи Украине на оборону

Конгресс США выделит $250 млн помощи Украине на оборону

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко уволил Онищенко с должности своего первого внештатного помощника

Порошенко уволил Цеголко с должности пресс-секретаря президента

Порошенко удовлетворил заявление на увольнение И.Геращенко

Порошенко освободил И.Луценко от исполнения обязанностей представителя президента в Раде

Глава МИД Польши, экс-президент ФРГ, президенты Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии, премьер Молдовы, вице-президент Турции будут на инаугурации Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко уволил ряд своих внештатных советников

Советник Зеленского: Энергоресурсы в Украине нужно перевести из политики в экономику и уменьшить присутствие государства в жизни человека

Команда Зеленского предлагает "прямую демократию": референдумы, народные инициативы и "народное вето"

При взрыве гранаты в Старобельском отделении ПриватБанка клиенты и сотрудники не пострадали

В команде Зеленского раскрыли ряд особенностей и необычных моментов вокруг инаугурации

Порошенко уволил Онищенко с должности своего первого внештатного помощника

Порошенко уволил Цеголко с должности пресс-секретаря президента

Порошенко удовлетворил заявление на увольнение И.Геращенко

Порошенко освободил И.Луценко от исполнения обязанностей представителя президента в Раде

Зеленский задекларировал готовность сотрудничать с волонтерскими организациями "на равных" – основатель фонда "Вернись живым" Дейнега

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА