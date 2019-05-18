Советник Зеленского: Энергоресурсы в Украине нужно перевести из политики в экономику и уменьшить присутствие государства в жизни человека

В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского считают, что энергоресурсы в Украине нужно перевести из сферы политики в сферу экономики, а также уменьшить присутствие государства и его сервисов в жизни человека.

"Мы хотим предложить немного другой механизм и энергоресурсы перевести из сферы политики в сферу экономики. Для этого должны быть нормальные регуляторы: нормально работающий Антимонопольный комитет Украины, органы, занимающиеся вопросами злоупотреблений в этой сфере. Люди, которые несут ответственность за тарифы, должны понимать, что в случае необоснованности тарифов у нас существует принцип юридической ответственности", - сказал в эфире телеканала "112 Украина" идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук, отвечающий за вопросы реформирования государственных институтов и законопроектную работу.

Он отметил, что команда Зеленского намерена в почти каждой сфере, которая касается государственного сервиса, создать качественный частный сервис. "Чтобы каждый человек мог решить, хочет ли он идти в суд и там 20 лет рассматривать свое дело, или он обратится к альтернативным способам решения споров, в частности, медиации, и сможет быстро получить решение. Или он хочет пойти к государственному исполнителю, или к частному исполнителю, и получит решение. У человека должен быть выбор", - пояснил советник Зеленского.

Стефанчук подчеркнул, что необходимо уменьшить количество функций государства по отношению к человеку: "У нас есть такой принцип – меньше государства в жизни человека, больше человека в жизни государства".