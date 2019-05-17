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23:25 17.05.2019

При взрыве гранаты в Старобельском отделении ПриватБанка клиенты и сотрудники не пострадали

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При взрыве гранаты в Старобельском отделении ПриватБанка клиенты и сотрудники не пострадали

Вследствие произошедшего в отделении ПриватБанка в г.Старобельск чрезвычайного происшествия, где неизвестный подорвал себя боевой гранатой, пытаясь бросить ее в прибывший по вызову наряд полиции, клиенты и сотрудники банка не пострадали, но был контужен полицейский, заявляют в пресс-службе финучреждения в пятницу вечером.

         "Сегодня в Старобельске (Луганская обл.) клиент пришел в отделение с гранатой и пытался получить кредит по поддельным документам. После вызова полиции он попытался бросить гранату в людей, но подорвался сам. Получив травмы, не совместимые с жизнью. К счастью никто из клиентов не пострадал, за исключением полицейского, который получил контузию", - говорится в официальном комментарии ПриватБанка, поступившем в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина" в пятницу вечером.

         В информации отмечается, что сотруднику полиции, который получил контузию в результате взрыва, была оказана вся необходимая медицинская помощь.

         Ранее начотдела по связям с общественностью ГУ Нацполиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай сообщала, что в 16.30 пятницы в помещении филиала одного из банков по ул.Шевченко г.Старобельск мужчина 1972 г.р. подорвал гранату.

         По ее данным, в результате взрыва мужчина погиб на месте. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц, из которых двое - работники банка, и 3 - местные жители, которые находились в это время в помещении банка. Также телесные повреждения получил сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции.

         Погукай информировала, что все пострадавшие были доставлены в больницу, где врачи оказывали им медицинскую помощь. "По предварительной информации врачей, жизни пострадавших граждан и работника полиции угрозы нет", - отмечала она.

Теги: #пострадавшие #взрыв #старобельск #украина #приватбанк
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