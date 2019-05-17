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22:37 17.05.2019

Порошенко удовлетворил заявление на увольнение И.Геращенко

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Порошенко удовлетворил заявление на увольнение И.Геращенко

Президент Украины Петр Порошенко уволил уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирину Геращенко.

"Освободить Геращенко Ирину Владимировну от выполнения обязанностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", – сказано в указе №253/2019 обнародованном на сайте президента в пятницу вечером.

В связи с этим, говорится в указе, признается утратившим силу статья 1 Указа президента Украины от 17 июня 2014 № 533 "Об уполномоченном президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях".

Теги: #геращенко #порошенко #украина #увольнение
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