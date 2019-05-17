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22:17 17.05.2019

Зеленский задекларировал готовность сотрудничать с волонтерскими организациями "на равных" – основатель фонда "Вернись живым" Дейнега

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Зеленский задекларировал готовность сотрудничать с волонтерскими организациями "на равных" – основатель фонда "Вернись живым" Дейнега

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с пятницу задекларировал готовность сотрудничать "на равных" с волонтерскими организациями, отмечает основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

"Целью сегодняшней встречи было установить предварительные договоренности с новой властью. Я объяснил, что наш фонд является аполитичным и никогда не наденет на себя футболку одной из команд или политсил, но оставляет за собой право критиковать или одобрять некоторые решения власти. И спросил, готов ли новоизбранный президент работать на равных, а не в формате обмена лояльности на доступ к. Он заверил, что да", - написал он на своей странице в Facebook.

Дейнега отметил, что следующим вопросом было, готова ли новая команда брать в работу рекомендации их аналитического центра. "И ответ тоже был положительным. Встречей я остался доволен, как и коллеги", - указал он.

Волонтер напомнил, что немногим менее 5 лет назад у волонтеров состоялась аналогичная встреча с еще действующим президентом Петром Порошенко.

По мнению Дейнеги, в этих встречах есть много общего: "Они начались со слов благодарности за нашу работу, состоялись в промежутке между президентскими и парламентскими выборами, произошли на фоне сильного недовольства частью общества новоизбранным президентом. На обе встречи далеко не все хотели идти".

Дейнега подчеркнул, что после этой встречи Порошенко "быстро попал в информационный пузырь, был узурпирован довольно специфическими людьми, которые стали единственной точкой входа к нему".

"Впоследствии эти люди прямо или косвенно травили отдельных волонтеров и препятствовали даже теоретическим возможностям их встречи с первым лицом. В результате последние 5 лет большинство из нас не имели к нему (Порошенко – ИФ) доступа, как и возможности давать аналитику или альтернативную точку зрения", - указал он.

Теги: #дейнега #зеленский
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