В команде Зеленского дают понять, что кандидатура Супрун не рассматривается на посту главы Минздрава в дальнейшем

В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского дают понять, что не рассматривают кандидатуру и.о. министра здравоохранения Украины Уляны Супрун на пост главы Минздрава в дальнейшем.

"В рамках того, насколько информирован я, - нет", - сказал идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук, отвечающий за вопросы реформирования государственных институтов и законопроектную работу, в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу вечером, отвечая на вопрос о том, может ли Супрун продолжить работу в руководстве Минздрава.

Стефанчук отметил, что уровень медицинского обеспечения, которое предлагается сегодня в Украине, это не та реформа, которую ожидали. "Безусловно, есть какие-то сдвиги в борьбе с фармацевтической мафией, но это не означает, что каждый человек добился того уровня, который был в свое время в других странах, которые проводили те же непопулярные реформы", - указал он.

По его словам, в отдельной группе в команде Зеленского, занимающейся проблематикой медицинской реформы, говорят, что "панацея от всех бед во внедрении страховой медицины".

"Когда у человека будет возможность получить гарантированный уровень надлежащего медицинского обеспечения, в зависимости от того, насколько будет развит страховой рынок", - пояснил Стефанчук.

Советник Зеленского также обратил внимание на важность вопросов, связанных с качеством медперсонала, который сейчас выезжает из Украины, подготовки медиков, доступностью лекарств.