События

21:22 17.05.2019

Аваков прибыл в Италию на суд по делу украинца Маркива

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Аваков прибыл в Италию на суд по делу украинца Маркива

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл на суд по делу военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива в Павию (Италия) для дачи показаний в пользу украинца.

«Сегодня я прибыл на слушания суда вместе с и.о. командующего Нацгвардией и четырьмя гвардейцами. Наша цель - предоставить исчерпывающие факты и свидетельства, подтверждающие невиновность Виталия Маркива. С разрешения суда я пообщался с Виталием. Он в бодром настроении. Сказал, что служил и будет служить Украине!! Мы здесь для того, чтобы поддержать нашего солдата Он заслуживает этого!», - написал министр на своей странице в Facebook.

Арсен Аваков также отдельно поблагодарил украинскую громаду в Италии за поддержку украинского бойца. Как известно, соотечественники посещают каждое судебное заседание по делу нацгвардейца.

Виталия Маркива задержали в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в 24 мая 2014 года.

Арсен Аваков неоднократно заявлял о безосновательности обвинений Маркива: "Маркив безосновательно обвиняется в убийстве Роккелли, который незаконно прибыл в ОРДЛО и был убит сепаратистами".

"Дело Роккелли" в Украине сейчас расследует СБУ.

Теги: #аваков
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