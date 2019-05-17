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20:54 17.05.2019

Коломойский заявил о намерении прожить в Украине ближайшие пять лет

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Коломойский заявил о намерении прожить в Украине ближайшие пять лет

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что после возвращения в Украину намерен прожить здесь ближайшие пять лет.

В первом после возвращения в Украину экспресс-интервью программе "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый"), отвечая на вопрос о причинах возвращения в страну, Коломойский сказал: "Я решил ближайшие пять лет прожить в Украине... Потому что я надеюсь на верховенство права в стране".

Бизнесмен отметил, что такое решение не связано с его отношениями с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины", - пояснил он.

На вопрос о том, намерен ли он посещать Администрацию президента Зеленского, Коломойский ответил отрицательно.

Бизнесмен также отметил, что ранее не возвращался в Украину из-за опасения, что потом его могут не выпустить за границу.

Как сообщалось, Игорь Коломойский прилетел в Киев в ночь на 16 мая.

Ранее бизнесмен заявлял, что вернется в Украину после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Теги: #возвращение #коломойский
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