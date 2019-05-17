Мужчина подорвал себя гранатой в помещении банка в Старобельске: подрывник погиб, еще 6 человек ранены

В пятницу в помещении филиала одного из банков в г.Старобельск мужчина подорвал гранату, вследствие чего сам подрывник скончался, а еще пятеро гражданских лиц и сотрудник полиции, которые в это время находились в помещении, получили ранения различной тяжести, сообщила начальник отдела по связям с общественностью ГУ Нацполиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

"Сегодня, в 16.30 в помещении филиала одного из банков, который расположен по улице Шевченко г.Старобельск, мужчина 1972 г.р. подорвал гранату. В результате взрыва мужчина погиб на месте. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц, из которых двое - работники банка, и 3 - местные жители, которые находились в это время в помещении банка. Телесные повреждения получил сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции", - написала Погукай на своей странице в соцсети Фейсбук.

Все пострадавшие сейчас находятся в больнице, где врачи оказывают им медицинскую помощь.

"По предварительной информации врачей, жизни пострадавших граждан и работника полиции угрозы нет", - отметила она.

На месте происшествия в настоящее время находятся руководители ГУ Нацполиции, Старобельского отдела полиции, представители прокуратуры, СБУ, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Место происшествия ограждено, на месте работают сотрудники следственно-оперативных групп областного главка и Старобельского отдела полиции и специалисты взрывотехники", - написала Погукай.