Зеленский приглашает украинцев в Мариинский парк утром 20 мая, откуда он отправится на инаугурацию в Раду

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский приглашает украинцев прийти утром в понедельник, 20 мая, в Мариинский парк, что в центре Киева, откуда он направится на инаугурацию в расположенную близ парка Верховную Раду.

"Дорогие украинцы! Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народу в глаза. Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады, перед депутатами. Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную Раду", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Он также сообщил, что в Мариинском парке будут установлены большие экраны, на которых будет транслироваться процедура инаугурации.

"Там же на больших экранах вы сможете увидеть мою клятву вам. Чувствовать, что вы рядом", - написал Зеленский.

Как сообщалось, торжественное заседание Верховной Рады, посвященное приведению к присяге новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, начнется в 10.00 понедельника, 20 мая, в сессионном зале парламента.