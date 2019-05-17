События

20:11 17.05.2019

Зеленский приглашает украинцев в Мариинский парк утром 20 мая, откуда он отправится на инаугурацию в Раду

1 мин читать
Зеленский приглашает украинцев в Мариинский парк утром 20 мая, откуда он отправится на инаугурацию в Раду

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский приглашает украинцев прийти утром в понедельник, 20 мая, в Мариинский парк, что в центре Киева, откуда он направится на инаугурацию в расположенную близ парка Верховную Раду.

"Дорогие украинцы! Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народу в глаза. Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады, перед депутатами. Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную Раду", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Он также сообщил, что в Мариинском парке будут установлены большие экраны, на которых будет транслироваться процедура инаугурации.

"Там же на больших экранах вы сможете увидеть мою клятву вам. Чувствовать, что вы рядом", - написал Зеленский.

Как сообщалось, торжественное заседание Верховной Рады, посвященное приведению к присяге новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, начнется в 10.00 понедельника, 20 мая, в сессионном зале парламента.

Теги: #приглашение #зеленский #парк #инаугурация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:04 17.05.2019
Кристиан Вульф будет представлять Германию на инаугурации президента Зеленского

Кристиан Вульф будет представлять Германию на инаугурации президента Зеленского

19:12 17.05.2019
Ряд лидеров иностранных государств уже подтвердили участие в инаугурации Зеленского, РФ не приглашена – МИД Украины

Ряд лидеров иностранных государств уже подтвердили участие в инаугурации Зеленского, РФ не приглашена – МИД Украины

15:03 17.05.2019
От Японии на инаугурацию Зеленского прибудет спецпосланник премьер-министра, член Палаты представителей парламента Тояма

От Японии на инаугурацию Зеленского прибудет спецпосланник премьер-министра, член Палаты представителей парламента Тояма

15:00 17.05.2019
Грибаускайте посетит церемонию инаугурации Зеленского

Грибаускайте посетит церемонию инаугурации Зеленского

13:52 17.05.2019
У Зеленского не будет препятствий для роспуска Рады, юридический факт развала коалиции можно будет выяснить в суде - нардеп Писаренко

У Зеленского не будет препятствий для роспуска Рады, юридический факт развала коалиции можно будет выяснить в суде - нардеп Писаренко

13:26 17.05.2019
Встреча Меркель и Зеленского пока не согласована - правительство ФРГ

Встреча Меркель и Зеленского пока не согласована - правительство ФРГ

13:20 17.05.2019
Советник Зеленского считает, что распад коалиции связан, прежде всего, с желанием отсрочить какие-либо действия по проведению досрочных выборов

Советник Зеленского считает, что распад коалиции связан, прежде всего, с желанием отсрочить какие-либо действия по проведению досрочных выборов

12:54 17.05.2019
Зеленский может досрочно прекратить полномочия Рады – Ирина Луценко

Зеленский может досрочно прекратить полномочия Рады – Ирина Луценко

12:50 17.05.2019
БПП перейдет в конструктивную оппозицию, если действия Зеленского будут против их курса

БПП перейдет в конструктивную оппозицию, если действия Зеленского будут против их курса

11:40 17.05.2019
ЕС на инаугурации Зеленского будет представлять вице-президент Еврокомиссии Шевчович

ЕС на инаугурации Зеленского будет представлять вице-президент Еврокомиссии Шевчович

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Первый президент Украины Кравчук стал почетным гражданином Киева

Один украинский военный погиб, один получил ранения вследствие вражеских обстрелов в зоне ООС

СБУ обнаружила арсенал авиационного вооружения под Киевом

Филарет сам подписал постановление о прекращении деятельности УПЦ-КП, затем ее устав был аннулирован, разъясняют в ПЦУ

Рада продлила период "легализации" автомобилей на еврономерах еще на 90 дней

ПОСЛЕДНЕЕ

В ЕС "вооружились" для киберзащиты выборов в Европарламент

Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал выполнять полеты из Одессы в Баку

Порошенко уволил посла Украины в КНР Дёмина

Прокуратура обжалует приговор жителю Шахтерска Бутрименко, по наводке которого боевики "ДНР" убили 10 украинских военных в 2014г.

Первый замглавы СБУ Демчина и советник президента Бирюков подали в отставку

Виновный в убийстве боевиками 10 бойцов ВСУ в 2014г Бутрименко уже через год может выйти на свободу, но прокуратура обжалует приговор

Порошенко уволил директора Нацинститута стратегических исследований Павленко

Один украинский военнослужащий ранен на Донбассе в пятницу, боевики 5 раз нарушил "режим тишины"

Экс-гендиректор ХТЗ Губин получил политическое убежище в Испании

Руководитель Госслужбы занятости задержан на откатах при строительстве социальных объектов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА