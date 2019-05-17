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19:34 17.05.2019

Прокуратура обжалует приговор жителю Шахтерска Бутрименко, по наводке которого боевики "ДНР" убили 10 украинских военных в 2014г.

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Прокуратура обжалует приговор жителю Шахтерска Бутрименко, по наводке которого боевики "ДНР" убили 10 украинских военных в 2014г.

Прокуратура готовит апелляцию на приговор жителю Шахтерска (Донецкая обл.) Николаю Бутрименко, по вине которого в июле 2014 года боевики "ДНР" убили 10 украинских военнослужащих и 5 взяли в плен, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Учитывая тяжесть преступления, совершенного этим гражданином, прокуратура готовит иск в апелляционную инстанцию и будет настаивать на пожизненном заключении этого гражданина. Прокуратура решительно настроена на отстаивании этой позиции", - сказал он в комментарии агентству в пятницу.

Ранее суд в Запорожской области признал Бутрименко виновным лишь в финансировании терроризма и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. По обвинению в совершении террористического акта суд вынес оправдательный приговор. Суд также отказал родственникам погибших в удовлетворении гражданских исков.

Прокуратура Донецкой области обвиняла Бутрименко в террористическом акте, а именно - в гибели 10 украинских военнослужащих в июле 2014 года недалеко от города Снежное Донецкой области. По версии следствия, он сообщил о позиции военных боевикам "ДНР", после чего те расстреляли бойцов.

Бутрименко был задержан в 2016 году и отбывает предварительное заключение с 1 июня 2016 года. По "закону Савченко", согласно которому с момента задержания до вступления приговора в законную силу, срок заключения считается день за два, уже через год он сможет выйти на свободу.

Теги: #апелляция #боевики #генпрокуратура
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