Первый замглавы СБУ Демчина и советник президента Бирюков подали в отставку

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Павел Демчина подал в отставку, сообщил советник главы СБУ Ярослав Антоняк.

"Первый заместитель главы СБ Украины, генерал-полковник Павел Демчина подал в отставку. Печально, когда достойные уходят от руководства государством в такое трудное для Украины время", - написал Антоняк на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Кроме того, внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков также написал заявление об увольнении. Соответствующий документ, датированный 17 мая, он обнародовал на своей странице в Фейсбук.