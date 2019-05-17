События

19:19 17.05.2019

Виновный в убийстве боевиками 10 бойцов ВСУ в 2014г Бутрименко уже через год может выйти на свободу, но прокуратура обжалует приговор

1 мин читать
Виновный в убийстве боевиками 10 бойцов ВСУ в 2014г Бутрименко уже через год может выйти на свободу, но прокуратура обжалует приговор

Прокуратура готовит апелляцию на приговор жителю Шахтерска (Донецкая обл.) Николаю Бутрименко, по вине которого в июле 2014 года боевики "ДНР" убили 10 украинских военнослужащих и 5 взяли в плен, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

      "Учитывая тяжесть преступления, совершенного этим гражданином, прокуратура готовит иск в апелляционную инстанцию и будет настаивать на пожизненном заключении этого гражданина. Прокуратура решительно настроена на отстаивании этой позиции", - сказал он в комментарии агентству в пятницу.

      Ранее суд в Запорожской области признал Бутрименко виновным лишь в финансировании терроризма и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. По обвинению в совершении террористического акта суд вынес оправдательный приговор. Суд также отказал родственникам погибших в удовлетворении гражданских исков.

      Прокуратура Донецкой области обвиняла Бутрименко в террористическом акте, а именно - в гибели 10 украинских военнослужащих в июле 2014 года недалеко от города Снежное Донецкой области. По версии следствия, он сообщил о позиции военных боевикам "ДНР", после чего те расстреляли бойцов.

      Бутрименко был задержан в 2016 году и отбывает предварительное заключение с 1 июня 2016 года. По "закону Савченко", согласно которому с момента задержания до вступления приговора в законную силу, срок заключения считается день за два, уже через год он сможет выйти на свободу.

Теги: #апелляция #боевики_днр #пособник_боевиков #приговор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:34 17.05.2019
Прокуратура обжалует приговор жителю Шахтерска Бутрименко, по наводке которого боевики "ДНР" убили 10 украинских военных в 2014г.

Прокуратура обжалует приговор жителю Шахтерска Бутрименко, по наводке которого боевики "ДНР" убили 10 украинских военных в 2014г.

20:30 13.05.2019
НБУ проиграл апелляцию по иску экс-совладельца ПриватБанка, подаст кассацию

НБУ проиграл апелляцию по иску экс-совладельца ПриватБанка, подаст кассацию

03:29 03.05.2019
Обворовывавшего церкви и магазины Харьковской области 21-летнего мужчину приговорили к 4 годам тюрьмы

Обворовывавшего церкви и магазины Харьковской области 21-летнего мужчину приговорили к 4 годам тюрьмы

19:10 02.05.2019
Бразилец Лусварги приговорен к 13 годам лишения свободы за участие в террористической организации

Бразилец Лусварги приговорен к 13 годам лишения свободы за участие в террористической организации

15:57 01.05.2019
В Wikileaks назвали шокирующим британский приговор Ассанжу

В Wikileaks назвали шокирующим британский приговор Ассанжу

02:28 23.04.2019
Двое рецидивистов, ограбивших ритуальную фирму в Богодухове, получили по 6,5 лет тюрьмы – прокуратура

Двое рецидивистов, ограбивших ритуальную фирму в Богодухове, получили по 6,5 лет тюрьмы – прокуратура

12:34 22.04.2019
Защита подала апелляции на продление ареста военнопленным украинским морякам в РФ – адвокат

Защита подала апелляции на продление ареста военнопленным украинским морякам в РФ – адвокат

03:21 18.04.2019
Экс-руководитель одного из банковских отделений Запорожья получила 7 лет тюрьмы из-за хищений средств

Экс-руководитель одного из банковских отделений Запорожья получила 7 лет тюрьмы из-за хищений средств

19:39 12.04.2019
Работавший с Трампом политконсультант Паттен получил условный срок за незаконное лоббирование украинской партии "Оппозиционный блок"

Работавший с Трампом политконсультант Паттен получил условный срок за незаконное лоббирование украинской партии "Оппозиционный блок"

19:11 08.04.2019
Убийца полицейских в Днепре приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества – полиция

Убийца полицейских в Днепре приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества – полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский приглашает украинцев в Мариинский парк утром 20 мая, откуда он отправится на инаугурацию в Раду

Первый президент Украины Кравчук стал почетным гражданином Киева

Один украинский военный погиб, один получил ранения вследствие вражеских обстрелов в зоне ООС

СБУ обнаружила арсенал авиационного вооружения под Киевом

Филарет сам подписал постановление о прекращении деятельности УПЦ-КП, затем ее устав был аннулирован, разъясняют в ПЦУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский приглашает украинцев в Мариинский парк утром 20 мая, откуда он отправится на инаугурацию в Раду

В ЕС "вооружились" для киберзащиты выборов в Европарламент

Кристиан Вульф будет представлять Германию на инаугурации президента Зеленского

Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал выполнять полеты из Одессы в Баку

Порошенко уволил посла Украины в КНР Дёмина

Первый замглавы СБУ Демчина и советник президента Бирюков подали в отставку

Порошенко уволил директора Нацинститута стратегических исследований Павленко

Ряд лидеров иностранных государств уже подтвердили участие в инаугурации Зеленского, РФ не приглашена – МИД Украины

Один украинский военнослужащий ранен на Донбассе в пятницу, боевики 5 раз нарушил "режим тишины"

Экс-гендиректор ХТЗ Губин получил политическое убежище в Испании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА