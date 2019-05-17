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19:12 17.05.2019

Ряд лидеров иностранных государств уже подтвердили участие в инаугурации Зеленского, РФ не приглашена – МИД Украины

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Ряд лидеров иностранных государств уже подтвердили участие в инаугурации Зеленского, РФ не приглашена – МИД Украины

Украина не высылала приглашения на инаугурацию президента Владимира Зеленского официальным лица от Российской Федерации, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко.

"Российская Федерация не была приглашена на мероприятия по случаю инаугурации. Мы приглашали тех наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами и друзьями", - сообщила Зеленко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу вечером.

Вместе с тем, в эфире телеканала "112.Украина" спикер МИД отметила, исходя из временного различия, приглашения продолжают подтверждать и в Киеве ожидают подтверждения.

"Президенты стран Балтии, президент Грузии и Венгрии уже подтвердили свое участие", - сказала она.

На вопрос, подтверждена ли информация СМИ о прибытии в Киев на инаугурацию Зеленского вице-президента США Майка Пенса, спикер МИД Украины сообщила: "В настоящий момент нет подтверждения об участии высокого представителя из США, но в ближайшее время мы ожидаем более конкретной информации".

При этом она отметила, что в Киеве ожидают помимо участия в инаугурации иностранных гостей также проведения ряда двухсторонних встреч, однако график таковых еще уточняется.

Теги: #гости #инаугурация #мид
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