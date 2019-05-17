Один украинский военнослужащий ранен на Донбассе в пятницу, боевики 5 раз нарушил "режим тишины"

На Донбассе с начала пятницы по состоянию на 18:00 боевики 5 раз нарушил режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"С начала суток враг 5 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сводке ООС на странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования дважды обстрелял позиции ООС. Из автоматических станковых гранатометов боевики вели огонь около населенного пункта Новотроицкое; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции объединенных сил трижды: дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм – вблизи населенного пункта Золотое-4; из гранатометов различных систем – у населенного пункта Крымское.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сказано в сводке.

Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой.