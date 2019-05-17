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16:00 17.05.2019

Руководитель Госслужбы занятости задержан на откатах при строительстве социальных объектов

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Руководитель Госслужбы занятости задержан на откатах при строительстве социальных объектов

И.о. главы Государственной службы занятости Украины Валерий Ярошенко и ряд других чиновников задержаны при получении откатов на строительстве социальных объектов, сообщает генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Военной прокуратурой задержана группа должностных лиц во главе в.о. главы Государственной службы занятости Украины В.Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения. Под контролем правоохранителей мошенникам было передано почти полмиллиона гривень", - написал Луценко на своей странице в Facebook в пятницу.

Теги: #луценко #украина #генпрокуратура
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