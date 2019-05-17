Руководитель Госслужбы занятости задержан на откатах при строительстве социальных объектов

И.о. главы Государственной службы занятости Украины Валерий Ярошенко и ряд других чиновников задержаны при получении откатов на строительстве социальных объектов, сообщает генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Военной прокуратурой задержана группа должностных лиц во главе в.о. главы Государственной службы занятости Украины В.Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения. Под контролем правоохранителей мошенникам было передано почти полмиллиона гривень", - написал Луценко на своей странице в Facebook в пятницу.