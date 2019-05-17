Насиров ходатайствует о передаче его дела для рассмотрения в ВАКС

Экс-глава Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Роман Насиров подал ходатайство относительно передачи его уголовного производства для рассмотрения в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

"Сегодня на очередном судебном заседании я заявил ходатайство передать рассмотрение дела в Высший антикоррупционный суд. Соответствующее ходатайство было подано в Шевченковский районный суд Киева 17 мая в связи с началом работы Высшего антикоррупционного суда Украины", - написал Насиров на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, рассмотрение данного ходатайства состоится на следующем судебном заседании Шевченковского райсуда Киева.

Насиров вновь подчеркнул, что он абсолютно невиновен и намерен "доказать свою невиновность перед судом". Он отметил, что заявил о своей готовности предстать перед ВАКС с момента принятия решения о создании этого суда.

Как сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), на заседании Шевченковского райсуда Киева в пятницу прокурор САП продолжил объявлять обвинительный акт. Ввиду ограниченности во времени было зачитано лишь 8 страниц.

Следующее судебное заседание назначено на 26 июня.

Как сообщалось, в ночь на 3 марта 2017 года Насиров был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках расследования дела о реструктуризации рентных платежей за добычу газа компаний, связанных с народным депутатом Александром Онищенко, который покинул Украину и проживает за ее пределами.

САП в ноябре 2017 года утвердила и направила в суд обвинительный акт, составленный детективами НАБУ по результатам досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Насирова, а также руководителя департамента ГФС. Шевченковский райсуд Киева 27 ноября 2017 года принял решение о рассмотрении по существу этого обвинительного акта.

Насиров и его подчиненный обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет обязательных платежей в сумме более 2 млрд грн.