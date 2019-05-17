Новый закон о языке усиливает языковые требования к телерадиоорганизациям – Нацсовет по телерадиовещанию

Новые требования к телерадиовещателям относительно украинского языка в эфире радиостанций и телеканалов начнут действовать через пять лет после вступления закона в силу, сообщается на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Заключительные положения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вносят изменения в отраслевой закон "О телевидении и радиовещании", которые ужесточают требования по обязательной доли звучания украинского языка в эфире.

Так, для общенациональных и региональных телерадиоорганизаций передачи и/или фильмы, выполненные на государственном языке, в общем недельном объеме вещания должны составлять не менее 90%. Для местных вещателей - 80%.

Доля звучания украинских выпусков новостей в эфире телерадиоорганизаций, которые осуществляют эфирное, многоканальное (цифровое) или спутниковое вещание также увеличена до 90%.

Кроме этого, внесены изменения в отраслевой закон, которыми не допускается использование телерадиоорганизаций для унижения или оскорбления государственного языка.

При этом будут изъяты нормы об обязательных 60% украинского языка в суточном объеме ведения передач, в том числе новостийно-аналитических блоков, развлекательных передач (дикторами, ведущими радиопередач) радиовещателей. Также аннулируется пункт, которым разрешалось использование других, кроме государственного, языков в выступлениях, интервью, комментариях, объяснениях, вопросах и т.д. лиц, участвующих в передаче (кроме дикторов).

Новый закон о языке также устанавливает определенные требования и по использованию языка в средствах массовой информации во время избирательных кампаний: на украинском языке должны быть выполнены материалы предвыборной агитации, транслируемые на телевидении, радио, размещающиеся на носителях наружной рекламы, распространяющиеся в виде листовок и газет или в интернете.

Как сообщалось, в апреле Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания констатировал, что средний показатель присутствия украинского языка в эфире отечественных телекомпаний достиг 92%. Украинские радиостанции, по данным госрегулятора, также в преимущественном большинстве вещают с превышением языковых квот.