КГГА направит 127 млн грн на летний отдых и оздоровление более 11 тыс. детей

На летний отдых и оздоровление 11,3 тыс. детей льготных категорий из киевского городского бюджеты выделят 127,2 млн грн, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на директора департамента молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

"В частности, для обеспечения мероприятий городской целевой программы оздоровления и отдыха детей Киева на 2019-2021 годы предусмотрено 87 млн грн, что на 12,7% больше, чем в предыдущем году. Для обеспечения мероприятий по оздоровлению в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" на 2019-2021 годы предусмотрено 39,2 млн грн. Для функционирования сети лагерей отдыха с дневным пребыванием детей на базе коммунальных учебных заведений городской комплексной целевой программой "Образование Киева. 2019-2023 годы" предусмотрено 1 млн грн", - процитировала пресс-служба Гутцайта.

По его словам, оздоровление и отдых детей планируется в лагерях Киева и регионов Украины, в частности Киевской, Одесской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Николаевской областей.

В Киеве в 2019 году насчитывается 10 детских муниципальных учреждений оздоровления и отдыха, восемь из которых расположены в загородной зоне города.