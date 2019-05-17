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11:54 17.05.2019

Апелляционный суд дал время устранить недочеты в жалобе ГФС на решение Окружного админсуда об отмене требований к МАУ на 60 млн грн

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Апелляционный суд дал время устранить недочеты в жалобе ГФС на решение Окружного админсуда об отмене требований к МАУ на 60 млн грн

Шестой апелляционный суд оставил без движения жалобу Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) на решение Окружного административного суда Киева от 5 февраля 2019 года об отмене требований налоговиков к авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) на 59,96 млн грн.

В решении суда от 13 мая, обнародованном в Едином реестре судебных решений (ЕРСР) значится: суд дал ГФС семь дней на устранение недостатков в жалобе. В частности, необходимо уточнить, от имени какого лица подана апелляция и оплатить 2,643 тыс. грн судебного сбора.

Согласно материалам Окружного админсуда Киева в ЕРСР, во время налоговой проверки было установлено, что МАУ на основании лизинга в 2013-2015 гг. выплатила компании-нерезиденту Fintas Aviation Leasing UK One Limited 431,6 млн грн за аренду двух самолетов. При этом авиакомпания воспользовалась льготами, предоставленными ей восьмой статьей Конвенции между Кабинетом министров Украины и правительством Великобритании об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и прирост стоимости имущества.

В ГФС не согласились с этим решением и решили взыскать с МАУ недополученные налоги в размере 56,3 млн грн и штраф в 3,6 млн грн.

В то же время, по мнению представителя МАУ, Офис крупных налогоплательщиков ГФС пришел к некорректному выводу о том, что Fintas Aviation Leasing UK One Limited не является бенефициарным владельцем полученного дохода, а лишь выполняет функцию номинального собственника.

Проанализировав материалы дела, админсуд решил освободить авиакомпанию от налогообложения прибыли нерезидента.

Международные авиалинии Украины основаны в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенефициары которой не разглашаются. Однако, по словам главы наблюдательного совета МАУ Арона Майберга, одним из конечных бенефициаров является олигарх Игорь Коломойский.

МАУ с ее авиапарком в 42 самолета различных модификаций в 2018 году перевезла свыше 8 млн пассажиров, что на 15% превысило показатель 2017 года. Доля трансферных пассажиров на регулярных рейсах составила 53%.

За 2018 год перевозчик выполнил 61,5 тыс. рейсов, что на 9% больше, чем в 2017 году, коэффициент занятости пассажирских кресел составил 81%.

Теги: #гфс #украина #маузер #судак
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