Муженко обсудил вопросы военного сотрудничества между Украиной и странами Вышегдадской группы - Генштаб

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко принял участие в ежегодной встрече начальников генеральных штабов вооруженных сил стран Вышеградской группы и Украины, где обсуждались вопросы военного сотрудничества, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В этом году мероприятие состоялось 15-16 мая в городе Татранска Ломница Словацкой Республики.

"Во время встречи главы делегаций обменялись информацией о аспектов регионального среды безопасности, обсудили вопросы дальнейшего развития военного сотрудничества между вооруженными силами Украины и стран В4 в контексте консолидации совместных усилий по противодействию агрессии со стороны Российской Федерации", - говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук.