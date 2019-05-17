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07:35 17.05.2019

Южная Корея продолжит оказывать продовольственную помощь КНДР, несмотря на недавние запуски

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Южная Корея продолжит оказывать продовольственную помощь КНДР, несмотря на недавние запуски

Глава управления национальной безопасности Южной Кореи Чунг Юй Ён на встрече с журналистами заявил, что Сеул не намерен отказываться от оказания продовольственной помощи Пхеньяну в связи с недавними запусками.

По его словам, правительство уже приняло решение о продовольственной помощи КНДР и ведет подготовку к реализации конкретных мер.

Правительство в ближайшее время обнародует подробные планы продовольственной помощи, добавил он.

Глава управления нацбезопасности отметил, что гуманитарный вопрос следует отделить от вопроса безопасности.

Говоря о недавних запусках, произведенных с территории КНДР, Чунг Юй Ён уточнил, что США и Южная Корея все еще анализируют, был произведен пуск баллистических ракет или нет.

9 мая Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил сообщил, что Пхеньян выпустил две ракеты, как предполагается, малой дальности. По информации Южной Кореи, они были запущены с базы Кусон в провинции Пхёнан-Пукто на западе КНДР в восточном направлении. Одна ракета пролетела 270 км, вторая - 420 км.

4 мая были протестированы многозарядные ракетные пусковые установки, а также управляемые тактические ракеты.

Теги: #южкорея #помощь #кндр
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