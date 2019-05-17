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07:16 17.05.2019

Боевики НВФ 13 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения – штаб ООС

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Боевики НВФ 13 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"16 мая вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия….Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один наш защитник получил ранения" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Боевики НВФ применили вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил: из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Водяное; из минометов калибра 120 мм - у населенного пункта Опытное; трижды из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Новотроицкое; из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов - вблизи поселка Каменка; дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Павлополь; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Богдановка; дважды из стрелкового оружия - в районе города Марьинка", - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенные пункты Золотое 4 и Новозвановка.

"С начала текущих суток враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Гнутово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"", - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки один боевик НВФ уничтожен, четверо - получили ранения.

Теги: #оос #сводка #украина
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