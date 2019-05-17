В Эсхаре Харьковской области мужчина погиб в результате взрыва снаряда времен Второй мировой войны – полиция

В пос.Эсхар Чугуевского района Харьковской области погиб 37-летний мужчина, пострадавший в результате взрыва снаряда, брошенного им в костер на огороде возле дома.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в четверг около 13:10.

"Предварительно, 37-летний гражданин разжег костер на огороде возле домовладения и бросил в огонь снаряд времен Второй мировой войны, который нашел накануне. В результате действий мужчины произошел взрыв и он получил многочисленные повреждения лица и тела. Потерпевший был доставлен в районную больницу, однако умер во время реанимационных мероприятий", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции.