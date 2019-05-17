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05:38 17.05.2019

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

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Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому он отменят льготный режим торговли с Турцией, начиная с 17 мая 2019 года, сообщает Белый дом.

"Президент может отозвать, приостановить или ограничить применение беспошлинного режима, предоставляемого в соответствии с Всеобщей системой преференций (ВСП) в отношении любой развивающейся страны-бенефициара", - отмечается в указе, опубликованном на сайте администрации президента.

"В соответствии с разделом 502 (d) (1) Закона (о торговле) 1974 года и с учетом факторов, изложенных в разделах 501 и 502 (c), я определил, что с учетом уровня экономического развития Турции целесообразно прекратить ее назначение в качестве развивающейся страны-бенефициара с 17 мая 2019 года", - говорится в документе, подписанном Трампом.

Теги: #сша #указ #турция #трамп
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