Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона с поддержкой для Украины

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Киев. 17 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона, который предусматривает выделение средств для поддержки Украины по линии Государственного департамента США, Агентства США по международному развитию, сообщает посольство Украины в США.

"Проект "Закона о ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2020 финансовый год" определяет смету помощи Украине по линии Госдепа США, Агентства США по международному развитию и причастных ведомств в сумме $ 445 700 000"- говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук.

Указанный документ запрещает направление средств американской помощи на финансирование действий, связанных с признанием суверенитета России над Крымом или любой другой территории Украины.

"Кроме того, комитет рекомендовал Госдепу США и Агентству США по международному развитию продолжать взаимодействие с украинской стороной в реализации программ реабилитации и адаптации украинских военных, в помощи вновь Министерству по делам ветеранов Украины, а также в дальнейшем развитии борьбы с кибер-угрозами со стороны РФ" – подытожили в сообщении.