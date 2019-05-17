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01:38 17.05.2019

Компания SpaceX со второго раза попытается запустить на орбиту ракету с 60 интернет-спутниками

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Компания SpaceX со второго раза попытается запустить на орбиту ракету с 60 интернет-спутниками

Тяжелая американская ракета-носитель Falcon 9 в пятницу утром должна со второй попытки вывести на орбиту 60 мини-спутников, предназначенных для начала создания глобальной сети интернет-покрытия в рамках проекта Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Планировавшийся накануне старт был перенесен на сутки из-за сильных ветров в верхних слоях атмосферы.

В пятницу попытку запуска двухступенчатой ракеты планируется осуществить с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Общая масса груза, выводимого на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, который будет самым большим для ее ракет, составит 18,5 тонн.

В случае успешного запуска приблизительно через один час и две минуты на высоте 440 км спутники системы Starlink должны будут отделиться от второй ступени ракеты. А затем с использованием собственной двигательной установки они выйдут за заданную орбиту на высоте 550 км.

При этом первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 должна будет осуществить управляемую посадку на автоматической плавучей платформе Of Course I Still Love You в Атлантике у берегов штата Флорида.

Спутники Starlink являются первыми из планируемых 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года.

Как сообщил владелец компании SpaceX Илон Маск, для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть аналогичных запусков с 60 спутниками, которые планируется осуществить до конца текущего года, а для среднего - 12 запусков.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb в феврале текущего года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.

Теги: #ракета #сша #спутники #запуск
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