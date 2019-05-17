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00:00 17.05.2019

Порошенко уволил посла Украины в Финляндии

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Порошенко уволил посла Украины в Финляндии

Президент Украины Петр Порошенко своим указом освободил с должности посла в Финляндии Андрея Олефирова.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 29 Закона Украины "О дипломатической службе Украины" принять отставку чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Исландия по совместительству Олефирова Андрея Владимировича", - говорится в тексте указа №232/2019, опубликованном на сайте главы Украинского государства в четверг вечером.

 

Теги: #посол #украина #финляндия #увольнение
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