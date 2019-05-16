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23:01 16.05.2019

Посол Украины в США обсудил с американскими бизнесменами шаги по дальнейшему укреплению стратегического партнерства

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Посол Украины в США обсудил с американскими бизнесменами шаги по дальнейшему укреплению стратегического партнерства

 Посол Украины в США Валерий Чалый вместе с президентом Американской торговой палаты в Украине Андреем Гундером в рамках рабочей встречи с представителями крупного бизнеса США обсудили шаги по дальнейшему укреплению стратегического партнерства, сообщили в посольстве Украины в США.

"В.Чалый отметил значительные успехи последних лет в развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами, подчеркнул важность дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства с Соединенными Штатами, а также обозначил приоритетные направления совершенствования деловой среды в Украине. Посол Украины в США обратил внимание присутствующих на создании и эффективное функционирование украино-американских межгосударственных механизмов, непосредственно способствующих интенсификации экономического сотрудничества между нашими странами, а именно Рабочей группы по вопросам экономики и энергетики в рамках Комиссии стратегического партнерства Украина - США, а также Украино американского совета по торговле и инвестициям" – говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Послом Украины в США было предоставлено видение перспективных секторов украинской экономики для осуществления американских инвестиций с особым упором на энергетический сектор и высокие технологии.

"Американским бизнесом высказан оптимизм относительно дальнейших преобразований в нашем государстве, что и впредь улучшает условия деятельности западных инвесторов и непосредственно влияет на рост благосостояния украинцев", - подытожили в сообщении.

Теги: #сша #посол #украина #встреча
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