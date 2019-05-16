Депутат Куприй зарегистрировал проекты постановлений об обращении Рады к президенту Украины по увольнению глав Минобороны, МИД, СБУ, Нацбанка и Генпрокуратуры

Внефракционный народный депутат Украины Виталий Куприй зарегистрировал в Верховной Раде Украины проекты постановлений об обращении парламента к президенту Украины об освобождении Степана Полторака от исполнения обязанностей министра обороны Украины, Павла Климкина – от исполнения обязанностей министра иностранных дел Украины.

Кроме того, в пятницу депутат зарегистрировал проекты постановлений об обращении парламента к президенту об увольнении Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины, Юрия Луценко – с должности генерального прокурора, Якова Смолия – с должности главы Национального банка Украины.