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22:23 16.05.2019

Депутат Куприй зарегистрировал проекты постановлений об обращении Рады к президенту Украины по увольнению глав Минобороны, МИД, СБУ, Нацбанка и Генпрокуратуры

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Депутат Куприй зарегистрировал проекты постановлений об обращении Рады к президенту Украины по увольнению глав Минобороны, МИД, СБУ, Нацбанка и Генпрокуратуры

Внефракционный народный депутат Украины Виталий Куприй зарегистрировал в Верховной Раде Украины проекты постановлений об обращении парламента к президенту Украины об освобождении Степана Полторака от исполнения обязанностей министра обороны Украины, Павла Климкина – от исполнения обязанностей министра иностранных дел Украины.

Кроме того, в пятницу депутат зарегистрировал проекты постановлений об обращении парламента к президенту об увольнении Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины, Юрия Луценко – с должности генерального прокурора, Якова Смолия – с должности главы Национального банка Украины.

Теги: #увольнения #украина #парламент #законопроекты
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Интерфакс-Украина
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