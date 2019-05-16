О подозрении в рейдерском захвате агрокомплекса погибшего в АТО добровольца из США Паславского объявлено трем лицам

Прокуратура объявила о подозрении трем лицам, в том числе депутату Киевского областного совета от "Блока Петра Порошенко" Виталию Карлюку, в уголовном производстве по факту противоправного завладения имуществом ООО "Русава-К", 97,21% уставного капитала которого принадлежало погибшему в зоне проведения АТО добровольцу, гражданину США украинского происхождения Маркияну-Григорию Паславскому.

Как сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, всем троим фигурантам выдвинуто подозрение по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.206-2 Уголовного кодекса Украины (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации).

"Прокуратура Ивано-Франковской области проводит досудебное расследование уголовного производства по факту противоправного завладения имуществом ООО "Русава-К"… Во время досудебного расследования установлено, что группа лиц, пользуясь фактом трагической гибели Марка Паславского в зоне проведения АТО, организовала документальное изготовление, оформление, подписание и регистрацию сделок с использованием поддельных документов, на основании которых противоправно завладела имуществом ООО "Русава-К", - написала Сарган на своей странице соцсети Facebook в четверг.

Расследование, по ее словам, продолжается.

Как сообщалось, в апреле 2016 года прокуратура Киевской области сообщила о подозрении в совершении преступления и объявила в международный розыск бывшего участника ООО "Русава-К", который подозревается в незаконном завладении имуществом предприятия, основателем которого был гражданин США украинского происхождения Маркиян-Григорий Паславский (позывной "Марко"). Он участвовал в антитеррористической операции в составе добровольческого батальона "Донбасс" и погиб 19 августа 2014 года в Иловайске.

По информации прокуратуры, после смерти Паславского появились новые владельцы агрокомпании, которые подделали протокол общего собрания участников ООО "Русава-К". Вследствие таких незаконных действий были выведены из состава учредителей общества владелец 3% акций и компания-основательница, представителем которой был Паславский. Кроме того, по результатам проведения судебно-технической экспертизы установлено, что договор купли-продажи о продаже доли уставного капитала ООО "Русава-К" изготовлен и подписан уже после гибели Паславского.

В среду генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что депутат Киевского облсовета Виталий Карлюк уведомлен о подозрении в причастности к рейдерскому захвату агрокомплекса, принадлежавшего Паславскому.